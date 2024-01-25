民眾黨近日傳出準不分區立委黃珊珊跟前立委蔡壁如之間有嫌隙，甚至白營支持者也會到蔡的臉書謾罵攻擊。對此，民眾黨主席柯文哲前核心幕僚張益贍表示，民眾黨內鬥是柯文哲自己造成的；甚至還披露2024大選前，蔡壁如想在《KPTV》上廣告卻「等了兩個禮拜」的訊息截圖。

張益贍近日在節目《新聞面對面》表示，民眾黨內鬥是柯文哲自己造成的，蔡壁如主張藍白合，跑到台中開拓沙漠地區，跟盧秀燕作為藍白示範區；黃珊珊反對藍白合，被國民黨批是戰犯。張強調，不管在路線上面，或是權力上面，柯文哲一向都會讓下面的人對於不同主張互鬥，誰鬥贏就聽誰的，「甚至有可能互鬥完不做決策，因為他還沒判斷清楚，要如何做決策」。

張益贍還提到，蔡壁如透過2024藍白合，把自己黨內位階提高，已經不只是民眾黨內的平衡，更是藍白之間的平衡。不過張也揭露，柯文哲在選前弄了《KPTV》的頻道，本應最該宣傳自己的立委，結果蔡壁如竟然在某個Line群裡面傳訊，「候選人的政見影片，可以排上《KPTV》的廣告時段幫忙撥出嗎？有人可以回應我嗎？詢問二星期了？」

對於蔡壁如受到如此對待，張益贍怒轟，兩個禮拜，24小時直播的節目，寧可播放醫生的衛教影片，卻連蔡的影片都不願放，他質疑這頻道是否為黃珊珊或陳智菡主導的？為什麼對蔡壁如那麼謹慎，黨內有這麼多推力往外推的時候，蔡壁如會怎麼想。」

張益贍認為，蔡壁如現在寧可在台中發展，有台中市長盧秀燕照顧，且至少盧秀燕會讓那一區選區，給蔡壁如資源，下次或許還有機會當選。張也忍不住質疑，若未來盧秀燕站到和柯文哲同一個位階，若想把蔡壁如拉回來，但是黨內有太多力量往外推的時候，「蔡會做出怎樣的選擇？」