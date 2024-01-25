新北市消防局第二救災救護大隊傳出消防員疑洩漏個資給特定殯葬業者圖利，今天（25日）上午新北地檢署指揮廉政署發動搜索，至第二大隊隊部、新莊分隊、泰山分隊、五工分隊、更寮分隊等單位執行搜索行動，帶回7名消防員訊問，其中有1名女性隊員。對於此案件，第二大隊副大隊長吳崇銘下午3時許出面說明，表示相關涉案同仁已召開考績委員會，並調離現職靜候調查，檢方初步調查，疑似有基層消防隊員得知有屍體要處理時，會私下通報殯葬業者處理，事後再行收賄，目前全案細節仍在調查中。

據了解，早上廉政署開車直接抵達位於新莊區消防局的第二大隊，以及涉案隊員所屬分隊，人員下車後直接進入表明身分，並進行同步搜索，並將涉案隊員的個人電腦、手機，及相關置物櫃進行搜索採證，並將證物全數帶回，而其餘隊員也不清楚狀況，滿頭霧水也不敢靠近，只能配合相關調查。

新北市消防局第二大隊副大隊長吳崇銘出面受訪說明。（黃仲瑜攝）

檢方透露，這涉案的7名隊員，疑似得知轄區內有死亡案件的遺體要處理時，會通風報信給有交情的殯葬業者來搶生意，事後收取「不正利益」，目前尚無幹部或高官涉及，全案預計今天傍晚移送複訊，不過由於調查還在進行中，涉案人員與細節還有待釐清。

第二大隊副大隊長吳崇銘受訪時表示，有關同仁疑似洩漏個資案件，相關同仁已召開考績委員會，並調離現職，而第二大隊秉持勿枉勿縱原則依法辦理。

吳崇銘進一步說明，被帶回的7人均為基層消防人員，且年資都有10年以上，但詳細的案情，基於偵查不公開，且都還在偵查中，不方便多做說明，而目前7人均已被調離現職，靜候調查中。