陳超明提到，龍壽橋見證西湖鄉發展歷史。（陳超明服務處提供／李京昇苗栗傳真）

西湖鄉龍壽橋舊橋梁拆除。（陳超明服務處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉龍壽橋已有近50年橋齡，橋梁老舊、破損，經過立委陳超明的爭取與西湖鄉公所協助，獲中央補助以總經費1億8957萬元改建，去年7月動工，近日工程單位將龍壽橋拆除，讓陳超明有感而發，他表示，見證西湖鄉發展歷史的龍壽橋，但相信新蓋橋梁能讓西湖鄉迎來更好的發展。

位於苗35線的龍壽橋，舊有橋梁寬度僅4.65公尺，無法同時讓兩輛車通行會車，加上經年累月風吹雨打，導致橋面破損嚴重，其橋梁強度、耐震及防落橋長度等都不足，且長期受到西湖溪沖刷，橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人安全。

龍壽橋改建工程經由陳超明積極爭取，及西湖鄉公所協助推動，獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲得補助1億8957 萬元，其中包括工程費1億7547萬元、用地費1410萬元，並將舊橋拆除重建。

工務處長古明弘說，工程起點位在119縣道9公里之700公尺處，終點為苗35線與苗33支線交叉路口，工程總長約560公尺，其中橋樑全長160公尺、道路段長度400公尺；全線採標準雙車道設計，橋梁段在上游側設置人行道以及2處觀景台、導覽設施等增加節點景觀，以利民眾通行。

古明弘指出，在工程起點苗35線與119縣道交叉路口，是視線不佳且轉彎角度過大的危險路口，經過改善工程拓寬後，讓遊覽車能直接右轉119縣道，提供安全行車及最佳轉彎動線，改善工程預計2025年2月完工，完工後將可改善西湖鄉交通問題，提升四湖村往返119縣道行車便利性，以提供安全及優質的交通環境。

陳超明說，見證西湖鄉發展歷史的龍壽橋，前幾天正式拆除，他與地方積極爭取中央補助重建，並在去年7月正式動土，施工時暫行的便橋已施作完成，舊的龍壽橋已拆除，這歷史性的一刻與鄉親分享，相信新的龍壽橋一定能讓西湖鄉迎來更好的發展。