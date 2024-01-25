南韓慶熙大學（Kyung Hee University）師生對高雄行印象深刻。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學姊妹校、南韓慶熙大學（Kyung Hee University）師生日前造訪高大校園，展開為期2周的台灣文化研習與走讀之旅。由於台灣南部相對於南韓而言相對溫暖，慶熙大學學生也享受了南部舒適氣溫。

主辦單位「冬季韓國慶熙大學專班」、高雄大學東亞語文學系副教授王清棟表示，活動規畫自1月23日至2月4日，對象以慶熙大學國文、哲學系學生為主，除設計「哲學應用」、「台灣近代歷史」、「台灣族群與語言」等課堂學習，也安排走訪台南安平港國家歷史風景區、屏東「台灣原住民族文化園區」、高雄蓮池潭風景區，以及台灣南端岬角「鵝鑾鼻」等，見證台灣文化變遷與豐富景觀。

首屆研習營隊自2016年開辦以來很受南韓學生歡迎，期間因新冠肺炎暫停，隨著疫情趨緩2023年起復辦。儘管近日全台遭逢寒流、氣溫偏低，但高雄冬季普遍溫暖，對相同季節、經常處於零下低溫的南韓民眾而言仍相當有吸引力。

學員之一的慶熙大學學生尹翼載表示，僅剩1學期即將畢業，因此把握海外研習機會爭取來台學習；南韓與台灣有諸多相似歷史，彼此文化也相互影響，他也期待這趟旅程收穫滿載。