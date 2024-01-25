彰化縣伸港鄉前鄉長曾煥彰，因納骨塔工程收取回扣，二審判刑8年，並遭監察院撤職，又發生其太太黃鈺蕊擔任婦聯會理事長，涉嫌利用會員大會等活動，偽造不實收據向公所請款，曾煥彰否認犯行遭判3月，黃鈺蕊等5名幹部判緩刑2至4年，曾及檢方不服提上訴，二審法官認為，欠缺曾對於婦聯會具有實質決策權，難認其有行使偽造私文書等罪嫌，本於無罪推定原則，改判無罪，曾妻等人上訴部分駁回。

彰化地院判決指出，曾煥彰、黃鈺蕊、公所主秘張秀蕊、婦聯會總幹事李碧珠、財務長張惠珍以及黃數鐶等5人，明知申請經費補助應覈實核銷，卻由黃鈺蕊或其指定人選，或由曾煥彰委託張秀蕊，向非承攬廠商要求開立僅蓋章的空白收據，再由黃鈺蕊自行或委託他人在空白收據填寫不實之偽造收據，最後交由李碧珠或黃數鐶核銷，分別向伸港鄉公所、台電公司等申請補助款項，前後約侵佔46萬元不法所得。

法官考量黃鈺蕊、李碧珠、張惠珍、黃數鐶、張秀蕊並無前科，犯後均坦承犯行，共同犯行使偽造私文書罪，分別宣告緩刑2至4年，並向公庫支付5至20萬元，曾煥彰否認犯行，判有期徒刑3月。

曾煥彰與檢察官不服判決，均提起上訴，二審法官審理，曾被訴加重詐欺取財、公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌部分，雖其中活動有結餘款，均作為婦聯會公益活動及老人送餐使用，難認其主觀上有不法所有意圖。

另外偽造私文書部分，法官認為欠缺確切事證足認其對於婦聯會具有實質決策權，而曾指示或參與婦聯會以不實收據申報補助款，改判無罪。另張秀蕊及黃鈺蕊、李碧珠、張惠珍，諭知緩刑2年、4年、3年、4年，並應於判決確定後1年內分別向公庫支付5萬元、20萬元、10萬元、12萬元，以勵自新。全案尚未確定。