立法院正副院長2月1日改選，立院國民黨團三長選舉先於本月30日開打，今中（25日）午截止登記參選，其中黨團總召將由立委傅崐萁對上賴士葆。對此，資深媒體人黃揚明直言，國民黨立院黨團總召是苦差事，並列出第10屆的3位總召，強調「請三思」。

黃揚明今在臉書表示，國民黨立院黨團總召是苦差事，並提到第10屆共3位總召，包括林為洲、費鴻泰、曾銘宗，扣除曾銘宗是不分區，另兩位即使在藍營相對優勢選區，但都面臨挑戰而沒連任，強調要選總召，請三思。

不過黃揚明也在留言區補充道，第9屆的4位總召，包括廖國棟、林德福、江啟臣、曾銘宗，第10屆都連任成功。

對此，有網友認為「區域立委選總召很辛苦，顧了立院就很容易疏忽到地方，稍稍固票不力下屆就選不上了」、「總召要熟議事規則，要會耍花招也要有辦法讓黨內立委心服，最後要有戰力」；但也有網友表示「選舉只問個人能力和戰力！跟幹過啥差事，應該沒關係」、「傅崐萁2026選花蓮縣長，所以沒差，葆哥這屆之後估計要退休了」。