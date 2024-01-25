台灣年紀最大的死囚、72歲的王信福，因槍殺2員警在2011年判死刑定讞，但至今未執行槍決，他聲請釋憲主張死刑違憲，憲法法庭合併其他死囚聲請案，4月23日上午10點開庭辯論。37名待執行的死囚，將挑戰台灣死刑制度。
台灣原本等待槍決的死囚有38人，但死囚黃富康去年10月17日病死獄中，目前死囚還有37人，蔡英文政府執政近8年，連黃富康在內已有5位死囚死在獄中，比執行槍決2人還多，政府遭批評擺爛不執行死刑，成為另一種侵害人權的酷刑。
台灣年紀最大的死囚、72歲的王信福，因槍殺2員警在2011年判死刑定讞，但至今未執行槍決，他聲請釋憲主張死刑違憲，憲法法庭合併其他死囚聲請案，4月23日上午10點開庭辯論。37名待執行的死囚，將挑戰台灣死刑制度。
台灣原本等待槍決的死囚有38人，但死囚黃富康去年10月17日病死獄中，目前死囚還有37人，蔡英文政府執政近8年，連黃富康在內已有5位死囚死在獄中，比執行槍決2人還多，政府遭批評擺爛不執行死刑，成為另一種侵害人權的酷刑。
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