台中市童綜合醫院通過勞動部認可為職業傷病診治專責醫院，25日舉行揭牌典禮，童綜合醫院表示，未來提供中部沿海各工業區職災勞工醫療服務需求，並針對新興風電產業勞工，給予完善健康照護。

勞動部政務次長許傳盛表示，111年勞工職業災害保險及保護法施行，對職災勞工的權益保障來說，是一個相當重要的里程碑，為完善職業傷病診治及職災復健醫療體系。

童綜合醫院職業傷病診治整合服務中心主任王賢和表示，中心提供服務為：1.職業災害個案管理、通報、轉介及追蹤；2.勞雇雙方溝通協調；3.提供勞工職業災害保險權益、申請、補償諮詢；4.醫療復健、職能復健、復（配）工評估與方案之整合性服務；5.職業病或疑似職業病實地訪視。

王賢和分享職災勞工個案故事，48歲男性勞工，因腰部痠痛就醫檢查後確診為腰椎椎間盤突出症合併神經根壓迫，需不斷溝通和澄清工作內容，職醫科醫師和職業傷病個案管理師用近2周時間，順利完成職病報告送勞保局審查。

另39歲已婚男性勞工，每天搬運約100至200片玻璃（每片重50至100公斤）。因出現雙手麻痛，接受口服藥物治療沒有成效，後來雙手酸麻加劇且難以入睡，到童醫院職業醫學科確診為「雙手腕道症候群」，再轉介至神經外科接受手術治療，術後1個月返回工作崗位。

童綜合醫院指出，自2022年成立職災職能復健中心，2023年成立職業傷病診治整合服務中心，2024年通過勞動部認可為「職業傷病診治專責醫院」就近對勞工提供職業傷病診治及相關復工服務。

許傳盛說，今年起再添2家專責醫院，目前全台已有17家職業傷病診治專責醫院、36家職災職能復健專責醫院及86家職業傷病診治網絡醫院投入職災勞工服務，讓職災勞工獲得從傷病診治到重建復工的一條龍服務。