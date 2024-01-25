新北市三峽一名17歲的吳姓少年，23日下午騎車行經市區文化路一處閃黃燈的路口時，當時一名老翁正好牽著一隻黑狗經過斑馬線，士撞飛老翁的黑狗後，當場「雷殘」彈飛了出去，機車滑行十多公尺，幸好騎士命大，僅身體輕微擦挫傷。（圖／警方提供）

新北市三峽一名17歲的吳姓少年，23日下午騎車行經市區文化路一處閃黃燈的路口時，當時一名老翁正好牽著一隻黑狗經過斑馬線，士撞飛老翁的黑狗後，當場「雷殘」彈飛了出去，機車滑行十多公尺，幸好騎士命大，僅身體輕微擦挫傷。（圖／警方提供）

新北市三峽一名17歲的吳姓少年，23日下午騎車行經市區文化路一處閃黃燈的路口時，不僅未依照規定減速慢行，還想加速闖越路口，當時一名老翁正好牽著一隻黑狗經過斑馬線，只差一步老翁差點就被機車撞個正著，但不幸的是，騎士撞飛老翁的黑狗後，當場「雷殘」彈飛了出去，機車滑行十多公尺，幸好騎士命大，僅身體輕微擦挫傷，倒楣的黑狗則是腿骨折一跛一跛，員警到場認出少年已是二度無照駕車，依法開出重罰！

警方表示，23日下午15時許，吳姓少年騎著向朋友借來的機車出遊，一路橫衝直撞，行經文化路合作金庫銀行前方時，正好路口號誌是閃黃燈，一名老翁當時正牽著一隻黑狗走在斑馬線上，少年沒注意前方動態，老翁都已走到斑馬線中央，少年絲毫沒要減速，直到發現黑狗，少年才緊急煞車，但為時已晚，少年的機車就像保齡球瓶一樣甩了出去，少年瞬間整個人也衝向一旁剛起步的計程車，計程車尾鈑金也被撞凹。

一旁民眾目睹更是驚呼連連，老翁差一步就成了輪下魂，即便如此，他見到少年摔車一幕，卻仍然淡定通過馬路，而黑狗被撞，老翁也不慌不忙走到黑狗身旁，將他牽了起來就默默站在一旁，也沒要追究少年撞狗的責任。

監視器清楚拍下，少年緊急剎車「雷殘」後，這隻黑狗也被連帶撞飛了出去，彈飛距離更長達20公尺，無辜黑狗因為骨折發出哀號聲，少年則是整個人撞向一旁剛發動起步的計程車，安全帽更因此飛了出去。

三峽分局員警到場處理，發現少年不但無照駕駛，還未禮讓行人，而且查出少年在五年內二度無照駕車，依規定開罰最重2萬4000元，未禮讓行人則開罰1200元，但不止罰單費用而已，少年摔車時擦撞計程車造成毀損，還得賠償計程車修理費用及借來機車的修復等費用，估計至少得花費5萬元以上的金額，還沒考上駕照就學會「超派騎車」，不但傷了荷包更傷父母心！