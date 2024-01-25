ChatGPT於去年推出後，在全球引爆生成式AI熱潮，國內不少大學也紛紛開設相關課程。東海大學校長張國恩於25日表示，大一國文必修課已於今年度改革，課程內容包含教導學生學習如何對ChatGPT提問，引導學子如何正確使用新科技，而非完全依賴。

113年全國大專校院校長會議於今日起連續兩天在台中舉行，張國恩在專題演講「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」當中提到，生成式AI已充分應用在建築、人文、設計等各項領域，不再侷限於資訊與工程項目。

對於大一國文課廢存，近年來時常引起師生爭論，張國恩說，校內大一國文課已於今年啟動改革，為了讓學生能正確使用AI，因此將兩者結合，除了將教授學子如何使用ChatGPT問問題、溝通，配合課程也製作文本生成器使用教材，提供師生學習使用。

不過，張國恩也提到，生成式AI必然也帶來負面衝擊，包括引發數據隱私和資訊安全等問題，以及學生過度依賴這項新科技，習慣使用，恐怕影響學生的獨立思考與解決問題的能力，再加上生成式AI提供資訊很有可能有誤，學生若無法分辨真偽，將造成負面影響，因此教師應該進行專業發展，才能帶動並協助學生個別化的學習。