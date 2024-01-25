新兵一年制今入伍，軍中新制渙散。（楊舒婷翻攝）

今日首梯1年期役男入伍，過去軍中都被視為相當嚴謹的地方，包括手機管制、吃飯列隊入場，餐廳禮儀多，但就有民眾爆料，國軍人才流失嚴重，國軍為了保住人力，現在的入伍生可以不用注重餐廳禮儀，每天還可以開放使用智慧型手機一次，入伍生還可以反映班長太過分請求連長懲處班長，軍紀顯得相當渙散，令人咋舌。

有民眾向本報爆料，在軍中群組長官下令入伍生吃飯筷子可以不用放碗旁邊，吃飯開放聊天、不用報備入列，並用「餐廳禮儀全面禁止」強調軍紀放寬，並用「在家怎麼吃，入伍訓2個月就怎麼吃」來下令各主管放寬軍紀。

另外，現在軍中也開放使用智慧型手機，沒有手機的還放寬讓家長送進來，最令人咋舌的是特別交代各連連長「只要有一名新兵退訓，連長連坐罰記一支申誡」以及「入伍生若覺得班長太過分，可經連長同意教育班長，並請班長罰站」。

「現在入伍是當夏令營嗎？」過去待過軍中的同仁就表示，以前跟現在的軍紀大不同，現在顯得軍紀相當渙散，並把入伍生當作草莓在養，根本是兩樣規則，相當令人傻眼，連入伍生都可以請求連長「教育」班長，何謂軍紀可言？