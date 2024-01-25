友達技術長廖唯倫指出，此次參展ISE是向歐洲市場宣示友達作為Micro LED前瞻顯示技術領航者的絕佳機會。友達率先投入Micro LED前瞻顯示技術研發逾10年，相較於目前主流顯示技術，非常看好Micro LED的潛力和顯著優勢，並期待它成為次世代顯示技術主流的趨勢。

Micro LED顯示器擁有獨特的超高透明度，具備高亮度、高對比、廣色域與高信賴性等優勢，提供超越其他顯示技術的顯示品質及優化的能源效率，並且避免了當前OLED顯示器產品容易產生的螢幕殘影、像素雜訊等問題。友達Micro LED透明顯示技術，具有高達60％以上的穿透率及廣闊視角，其優化可撓、可彎曲、無縫與無限拼接等特性，打破傳統顯示器的尺寸及形狀限制，能滿足更多元的應用需求。此次將展出一款搭載觸控功能的30吋透明Micro LED顯示器，為使用者帶來更佳的互動性與使用體驗。

友達子公司達擎則將展示全方位商務領域應用，包括新型智慧可攜式觸控顯示器、互動式平板顯示器及135吋一體式AIO LED顯示器三大產品，以及會議空間解決方案。其中，新型智慧可攜式觸控顯示器將首次於ISE 2024中亮相，具備多點觸控功能和靈活移動特性，可供行動會議使用；會議空間管理解決方案則可應用於空間預約和管理流程，將辦公空間的查詢、預約和保留等流程自動化，為用戶提供更靈活、彈性的工作模式。

2024歐洲整合系統展將於2024年1月30日至2月2日在西班牙Fira Barcelona，Gran Via展覽館舉辦。