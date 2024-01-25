新北市長侯友宜今（25）日下午視察「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」，對於新北消防局疑似圖利殯葬業者一事，侯友宜表示如果案件屬實，該嚴辦就嚴辦。

侯友宜表示，任何公務人員不可以非法圖利業者，如果查有且案件屬實，該嚴辦就嚴辦。

據了解檢調疑似收到檢舉，指稱有消防隊員圖利殯葬業者一事，今日上午廉政署人員突襲新北市消防局第二大隊進行搜索，針對電腦、公文櫃及人員私人物品等帶回大批資料以及7位消防隊員。