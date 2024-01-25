實況主Toyz先前批評網紅超哥日料店醋飯不好吃，未料遭痛毆一頓，頭頂縫了11針，超哥依傷害等多項罪嫌移送北檢，隨後5萬元交保。風暴延燒多日未平，如今這把火是否波及超哥一手創立的「超派炸雞」?《中時新聞網》昨(24)日直擊西門總店現況。另外，針對Toyz遭超哥毆打案，店長李承融(鑽石)受訪首度回應了。

獨/超哥毆Toyz！直擊「超派炸雞」西門店排隊盛況 店長不忍烙狠話了

晚間近7點，記者前往北市超派炸雞西門總店，幾坪不到店內空間擠滿客人，店外騎樓也站滿人潮。風波後，生意似乎不受影響，排隊點餐民眾絡繹不絕，甚至拿號碼牌民眾還得等30分鐘以上。

《中時新聞網》直擊「超派炸雞」西門店晚間排隊盛況。(何祥瑀拍攝)

李承融氣憤表示，「Toyz就是來蹭超哥流量，先前就有糾紛了，後來又故意跑去，超哥以禮相待對方，但Toyz接連出言挑釁，根本就是逼超哥揍他，Toyz也達成被揍願望了。」

「超派炸雞」西門店長李承融不忍烙狠話。(游定剛拍攝)

風暴後對於「超派炸雞」生意影響?李承融坦言，「生意原本就蠻穩定，不過差別在於每天都有很多支持者、粉絲來購買加油打氣」。記者詢問「歡迎Toyz來店吃炸雞嗎?李承融則停頓一回，「嗯...如果是正常來吃，我覺得歡迎大家來吃，若以他(Toyz)這種心態跟出發點，我覺得不好，打人是不對，但換作是我，我絕對也揍他(Toyz)」。

網紅超哥目前人在越南拍片。(游定剛拍攝)

談及和超哥私下相處，李承融透露，「和超哥認識一段時間了，他平常就是一個很真的人，本人很客氣、謙虛，交友很廣闊，跟我們有什麼就講什麼，這麼多人去消費都不會有這些狀況，那Torz去就這樣，大家心裡都知道什麼狀況吧！」

「超派炸雞」生意不受影響。(游定剛拍攝)

超哥日前依原先計畫赴越南拍片，仍心繫台灣餐飲事業。李承融說，「超哥跟我們加油打氣，還叮嚀說店裡環境、出餐品質都要顧好」。