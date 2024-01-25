嘉義縣長翁章梁今天視察縣道164人行及車道路廊改造工程進度。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁今天視察縣道164人行及車道路廊改造工程進度，聽取簡報。（廖素慧攝）

嘉義縣道164是國道一下民雄交流道通往民雄、新港的要道，串連工商觀光區、火車站，縣府爭取中央補助9932萬6000元整頓人行道、路基、管線下地及植栽美化，目前施工中，預計今年11月間竣工，縣長翁章梁25日現場勘察工程品質及進度。

嘉義縣政府建設處指出，內政部國土管理署原本僅針對人行道補助約3000萬元，但縣府認為應改善整體交通路廊的基礎設施、動線及周邊環境，積極爭取道路路基改良、管線下地及植栽美化等經費，獲同意增加補助8740萬6880元，縣府自籌1191萬9120元，總金額9932萬6000元，2023年10月1日動工，預計今年11月23日竣工。

工程項目有道路改善總長度910公尺、人行環境改善、電線及電桿地下化800公尺、喬木植栽等，目前施工進度12％以上。

嘉縣府建設處長郭良江指出，全段首次選用與高速公路同等級改質IV-F型瀝青混凝土鋪設，且針對路基軟弱路段，使用冷拌再生瀝青混凝土，作為道路基底層，提升整體承載力、耐久性，以延長使用壽命，節省養護成本，也能解決瀝青刨除料去化問題，實現循環經濟。

此外，因應歷年肇事危險狀況，擬定新措施，例如調整車道配置，新增停車帶避免車道占用、車道瘦身降低車速、擴大路口人行道空間、車輛提前分流、行穿線退縮、增設庇護島、擴大路口人行道及設置安全停等空間、增設行穿線與行人專用號誌等。

翁章梁表示，此路段交通量大，施工期間兩階段交通管制，第一階段人行道施工期間，封閉外車道及機車道開放內車道通行，夜間僅封閉機車道，保持雙車道通行；第二階段路面刨鋪採夜間調撥車道方式施工，並由義交在各路口引導交通。