林采緹今前往警局提告。（粘耿豪攝）

33歲「真人版蛇姬」林采緹去年3月斥資300萬引進情趣潮流品牌，近一年深受消費者喜愛與信任，也因此成為詐騙網站眼中的肥羊，複製山寨粉專、一頁式網站、廣告等，以半價金額販售，將非網售商品寄到消費者手中，已有多人受騙上當。林采緹今（25日）氣憤前往警局報案，怒轟「網路詐騙，惡劣至極」。

林采緹分享感情近況。（粘耿豪攝）

33歲「真人版蛇姬」林采緹。（粘耿豪攝）

林采緹說，以前盜用都是只有用相片，現在更過分，「包括我的影片、品牌粉專、社群廣告，整個都照抄過去， 不只我們 SAUCE，很多品牌都會被盜用」。

山寨詐騙者為了讓消費者卸下心房，利用貨到付款的方式收取金錢，消費者打開包裝時才發現自己收到非網購的商品或者劣質品，林采緹說：「我們換位思考，如果今天被詐騙的是自己，你會不會很火大，先不論我是不是品牌商，這樣的詐騙無法無天，真是惡劣至極！」

林采緹除了投資情趣用品，也有投資小2歲男友的餐廳，她笑說情侶間一起創業的缺點就是容易吵架，並透露2人曾吵到差點退股、分手，「要以合夥人身分去對談，不帶一點男女朋友的感性很難。他是會據理力爭的個性，我有時也會有情緒，會吵到不想繼續做了也吵到要分手」，好在經過磨合，2人比較能夠冷靜溝通。

曾與胡睿兒有段一段婚姻的她，坦言與男友交往2年，但沒有再婚的衝動，「畢竟我已經結過一次，現在也不會有那個憧憬，現在會更加謹慎小心，男友也可以理解」。喜歡男友的地方？她放閃表示：「他很努力上進，確實我之前遇過都沒有這個特質，以前就是比較浪子藝術類，這個比較踏實、比較乖」，暗酸前夫。