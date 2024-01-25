坐擁亞灣區「全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店可遠晀高雄港，也成為黃色小鴨的最佳觀賞點，推出黃色小鴨專屬下午茶組合。（業者提供）

晶英國際行館推出「搭遊艇看小鴨」遊港行程使用嘉信遊艇70呎尊寵遊艇。（業者提供）

晶英國際行館推出「搭遊艇看小鴨」航程從嘉信22號遊艇碼頭出發。（業者提供）

黃色小鴨暌違10年，本周六將游進愛河灣正式亮相，近日做充氣測試中。（高市觀光局提供）

黃色旋風來襲！睽違10年，高雄27日起將一次迎來2隻黃色小鴨，飯店業者搶攻萌商機，霸氣推出包遊艇賞小鴨行程。承億酒店「萌遊港灣」住房專案，搭私家遊艇近距離欣賞黃色小鴨，還祭出小鴨造型下午茶。晶英國際行館推入住或用餐，不限消費金額可加價購買遊港行程，享受2小時港灣風光與船上派對輕食。

承億酒店是高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店，這次配合「冬日遊樂園」活動於1月27日至2月25日，推出「萌遊港灣」住房專案，搭專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式雙人房6600元起，此專案須另加購早餐，可享買一送一優惠，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」。

承億酒店指出，另外可攜帶或搭配黃色小鴨相關商品、出示與黃色小鴨合影，搭配黃色小鴨一泊一食住房專案，經典和式房平日6600起，一樣可享RAR BAR「港城故事調酒」，專案詳細內容請至承億酒店官網查詢。

坐擁亞灣區「全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店可遠晀高雄港，也成為黃色小鴨的最佳觀賞點。25樓「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組880＋10％，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨慕斯蛋糕及兩杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨專屬活動，於1月25日至2月25日凡來店單筆消費滿NT$300元， 即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。

此外，晶英國際行館推出「搭遊艇看小鴨」遊港行程，入住或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程。「搭遊艇看小鴨」遊港行程1月27日、2月24日採周六限定，目前報名熱烈，原價每人2500元，7天前訂購享早鴨價2180元。另也提供包船服務，可彈性選擇日期。

晶英國際行館表示，這次為旅客打造搭乘遊艇、賞小鴨的獨家行程，行程包含從晶英國際行館出發至乘船處（嘉信22號遊艇碼頭）免費來回接駁，搭乘行館貴賓專屬遊艇，從遊艇碼頭出發，行經高雄流行音樂中心／鯨魚堤岸至棧二庫，回程經高雄港旅運中心一路航向夢時代後再返程。這次遊港使用嘉信遊艇70呎尊寵遊艇，使旅客在優越的穩度設計基礎上，享受舒適乘船體驗。

整趟航程共2小時，除可飽覽愛河灣－高雄港無限風光，還能在行館貴賓專屬的遊艇上與兩隻黃色小鴨合影留念。航程中備有輕食、甜點與飲品，若想以獨特角度欣賞2隻黃色小鴨的雙倍可愛，登船遊港無疑是旅客首選。