美國全力圍堵大陸發展晶片業，並聯手荷蘭等盟友祭出出口管制。荷商艾司摩爾（ASML）正式宣布，2024 年起將無法為大陸出貨三個型號包括NXT:2000i、NXT：2050i、NXT：2100i及後續推出的重要浸潤式微影設備，包含NXT:1970i及NXT:1980i也無法出貨給大陸先進製程晶圓廠。

日前ASML年度會議上，財務長Roger Dassen表示，和荷蘭政府確認後，ASML的NXT：2000i、NXT：2050i、NXT：2100i及後續推出的關鍵浸潤式微影設備，都不能賣給大陸。

這也代表，大陸部分晶圓廠只能向ASML購買2013年首次出貨的NXT:1965Ci型號曝光機，此機型落後最先進的DUV曝光機NXT:2100i五代。

大陸趕在晶片限制措施實施前，大量採購半導體設備，市場調查數據顯示，大陸在2023年採購ASML曝光機超過300台，是2022年的3倍之多，金額介於80億美元至100億美元之間，年增3.2倍。這也迫使美國及荷蘭政府出手，原本ASML今年將向大陸交付3台曝光機，但出口許可證在今年1月初被吊銷。