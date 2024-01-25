民眾黨主席柯文哲今（25）日上午與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」訪問團會面，柯文哲於會中表示，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大陸大動作恫嚇，但他認為需留意北京政府，可能在賴清德5月20日就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應。而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國大陸對待台灣的態度。

跨黨派共同主席共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）議員、民主黨貝拉（Ami Bera）議員率資深幕僚團訪問台灣，今與柯文哲會面，民眾黨秘書長周台竹陪同與會，柯文哲去年赴美時已與迪馬里會面，而兩位主席對於民眾黨在此次大選中的崛起也表示驚艷。代表共和黨的迪馬里表示，台灣連線是一個跨黨派且為美國國會中最龐大的組織，共有四位共同主席，此次選擇在大選之後立即訪台，即是希望展現美國國會跨黨派對台灣民主的支持。

民主黨的貝拉則開心分享到自己也是醫生背景，對於柯文哲的的學經歷很有共鳴也深感欽佩，此次造訪台灣相當期待與台灣政界及國會成員交流，確保美台之間的國會合作能協助台灣維持自我防衛能力，也希望雙方一同為了維持現狀而努力。

兩位國會議員也不約而同說到，觀察此次台灣大選，民眾黨成為國會關鍵少數足以證明民眾黨在台灣政壇的崛起是不可忽視的一股力量，期盼未來能強化雙方之間的交流。

柯文哲致詞時表示，去年四月訪美時亦有前往國會山莊拜會多位國會成員，其中亦包含此次造訪台灣的迪馬里主席，相當感謝當時對方的熱情接待。他也說到自去年四月訪問美國後，他了解到應從世界的角度來看台灣，而不是從台灣的角度來看這個世界，而大家關心的台灣問題，則必須在中美對抗的架構下來思考如何找到適合台灣生存的位置。

柯文哲也表示，民進黨政府長期與中國大陸政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大陸大動作恫嚇，但他認為需留意北京政府，可能在賴清德5月20日就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應。而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國大陸對待台灣的態度。

針對兩岸關係，柯文哲說，過去70年，中國大陸對台灣的態度並沒有不一樣，差別在於中國大陸的國力變強，但不應該把習近平的中國大陸視為永久的中國大陸，還是要相信中國大陸會有民主改革的一天。基於目前的台海情況。

柯文哲重申「嚇阻」與「溝通」並用的兩大手段，並表示台灣應該要具備足夠的自我防衛能力，民眾黨仍主張國防經費應提升至GDP的3％，在這個基礎上也要試著跟中國大陸溝通，曾任國會外交委員會亞太小組主席的貝拉也對此說法表達認同。雙方共進行一小時的交流，並互相致贈禮品，柯文哲也期盼未來有機會赴華府與他們進行更深入的交流。