「裸祭」是日本著名的傳統節慶，參加者只穿著一條丁字褲和白襪，以接近全裸的方式在大街上遊行、祈福。過去這項祭典只限男性參加，然而今年愛知縣一間神社打破傳統，首度開放40名女性加入，只不過她們不會脫光身子，也不會和裸男們爭搶觸摸「神男」。

《每日郵報》、日媒「東海TV」報導，愛知縣國府宮裸祭擁有1250年歷史，旨在慶祝豐收、迎接新的一年來到，傳統上只有男性參加。在當地婦女請求之下，今年將有40名、年齡20至60多歲不等的女性獲准加入。

當地女性團體「緣友會」的36歲副會長鈴木彩加興奮表示：「我很期待這一天的到來，希望不會辜負這歷史的一頁。當天我會用熱情和毅力好好奉獻自己。」裸祭於每年農曆新年的第13天舉行，今年將落在國曆2月22日，估計將有1萬人參加。

愛知縣國府宮裸祭今年將首度讓40名女性參加。

在祭典進行過程中，成千上萬的男性頂著寒風、身上僅穿丁字褲在大街上遊行，同時組成隊伍舉起大型竹竿「儺追笹」（なおいざさ），爭先恐後進入神社。當被選為聖人的「神男」出現時，裸男們會一擁而上爭搶觸摸，相信這樣能帶來好運。

不過，參加活動的女性不會脫光衣服，只會參加儺追笹儀式。活動人士對這個改變表示歡迎，稱此為「邁向性別平等的重要一步」。