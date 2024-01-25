台灣網球名將謝淑薇在2024澳洲網球公開賽又一次展現「網壇魔術師」的魅力，25日女雙準決賽她在關鍵時刻兩記精彩截擊，一舉破了對手發球局，在這個破發優勢下，順利拿下比賽勝利，賽後面對主持人訪問，謝淑薇笑著回應：「我也不清楚怎麼辦到的，反正球來打就對了。」

謝淑薇和女雙搭擋、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）今天在澳網女雙準決賽，首盤從0比4落後逆轉收下盤數，第2盤對手強勢要回一盤，決勝盤尾聲謝淑薇組合再度把握機會成功破發，靠著是兩次謝淑薇精彩的截擊搶分，受訪時主持人大讚謝淑薇反應驚人，看起來卻又打得毫不費力，謝淑薇回應：「其實我自己也不清楚怎麼辦的到，我就是球來就打，不會特別去設定什麼，就看當下的球感。」

前一天謝淑薇才在混雙與波蘭男子選手傑林斯基（Jan Zielinski）打下本屆澳網決賽門票，如今女雙也勇闖決賽，有機會成為單屆澳網首位囊括雙冠的台灣選手，她笑說：「從沒想過能有這樣的成績。」

梅騰絲表示，這場比賽打了超過2小時，迎接決賽前，身體恢復是很重要的，由於女雙決賽周日才登場，她有兩天時間可以休息，搭擋謝淑薇明天還有混雙決賽，她也祝搭擋好運。