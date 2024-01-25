公路局針對春節假時疏運期間，推出多項大眾運輸搭車優惠，並加開班次方便民眾出遊。（任義宇攝）

公路局相關單位今天上午舉行高屏地區春節疏運記者會，針對熱門景點提出多項疏導措施，並推出包含國道客運、台鐵、高鐵等大眾運輸搭乘優惠，若要開車則可利用公路局所推APP查詢即時路況，能減少路上塞車風險。

根據公路局預估，春節假期從2月8日小年夜至2月14日大年初五，預估返鄉車潮從小年夜前7日開始湧現，持續至9日除夕當天，緊接著10日大年初一至12日初三為旅遊高峰，13日初四至14日初五進入收假高峰。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，春節疏運關鍵在於各大景點，高屏地區以駁二、佛陀紀念館、義大世界、四重溪、墾丁、熱農博覽會等地區人潮較多，提醒民眾要到訪，可以搭大眾運輸到高鐵左營站，轉乘9188、9189、9117等公路客運路線，即可免去塞車困擾。

高雄市區監理所所長劉育麟則說，高雄市區景點包含黃色小鴨為主軸的高雄愛河灣燈會、大港橋開合秀串聯駁二特區等，可以方便使用輕軌與捷運暢遊市區，跨縣市部分，高雄市區監理所也已事先協調客運業者於春節假期視人潮情況加開班車疏運，要求客運公司春節期間派員進駐左營高鐵站調度車輛，不讓民眾久候。

公路局表示，往返各景點公路客運部分，高屏地區在春節疏運期間，共加開210班次、市區客運加開122班次，還推出搭車優惠，國道客運享85折；搭國道客運、台鐵、高鐵，轉乘市區客運享一段票免費；台灣好行路線最多半價優惠；搭客運搭配租車或住宿，享折扣等優惠，讓民眾方便走春出遊。

公路局也提醒，若要開車則可利用高公局、公路局所推出路況查詢APP查詢即時路況，車輛部分平時就應落實保養，年假期間聚會多，開車前要充分休息，避免酒後開車，才能平安出遊過好年。