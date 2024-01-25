桃園市新屋交流道每逢上下班時段塞車嚴重，通勤時間大幅拉長，市議員彭俊豪邀集市府交通局、警察局會勘，建議增設科技執法避免進入匝道車輛插隊，也希望中央與地方政府共同評估拓寬匝道可行性，期望與即將施作的中豐交流道一起發揮作用，減少民眾上國道所需的交通時間。

彭俊豪說，新屋交流道提供中壢、平鎮及新屋居民進出高速公路，不分平假日，尤其在上下班尖峰時段必塞車，有民眾住在交流道周邊巷弄，短短幾百公尺地圖交通時間只要1分鐘，但真正上交流道卻塞了半小時，市府若單純只用路面標線和交通號誌管控仍有侷限，改善塞車成效不大。

交大執法組說，針對全市100大路口，針對事故發生率、違規數及車流量評估是否設置科技執法，而新屋交流道匝道路口，雖然車流量多、違規多，但因為路面交通標線及號誌工程相對較完善，汽機車分道較不會亂鑽，事故發生率相對沒那麼高，近期在中壢地區已建置完成23處科技執法，該處並無納入設置考量，後續還會繼續觀察當地交通狀況，評估是否有設置科技執法需求。

交通局運輸規畫科表示，曾將新屋交流道匝道拓寬建議函請高公局評估，經函復因入口匝道2側各有五楊高架橋墩限制匝道寬度，已無空間拓寬。針對該交流道周邊壅塞，已於去年完成調整民族路二段車道配置、增加彩色指引標及調整號誌時相等措施，長期則有賴中豐交流道完工後，期盼能有效紓解中壢及內壢間的車流。