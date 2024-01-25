周四香港恆生綜合指數收盤上漲312.09點或1.96%，為16211.96點。國企股(H股)升2.2%，為5469點。科技指數上漲0.9%，為3311點。

中國人行在周三宣布降低銀行存款準備金率2碼，為市場注入流動性，並提高了外界對官方援助的預期。

Mellon銀行策略師Geoff Yu說，額外的流動性措施、信貸支持，以及即將實施的穩定房地產金融風險的計劃，我們預計市場會接受，至少到農曆新年期間前市場會「穩定」的說法。

科技指數上漲0.9%，漲幅落後於大盤。主要原因是特斯拉公布第四季不佳的財報，影響到其它電動車製造商表現。

蔚來下跌4.7%，小鵬跌3.4%，比亞迪也跌0.5%。

石油股集體大漲，中石油升8.0%，中石化漲7.3%，中海油升4.8%。

由於大陸股市強勁反彈，內地的「中」字概念股漲幅居前，接續昨日上漲勢頭，中鋁國際暴漲78%，中國電信漲3.4%，中國中鐵漲8.9%，中國中冶升7.5%。

此外，內房股也走高，富力地產升逾17%，中國恆大也漲6.4%。