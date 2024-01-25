許多人都知道，吃魚有益於心血管健康，而備受推崇的地中海飲食，也鼓勵每周至少吃2次魚，但小心選錯魚種恐對身體帶來負面影響。對此，腎臟科醫師江守山就提到，吃魚要盡量避開大型魚類，其較容易累積重金屬等化學汙染物，反而有害健康；另外，吻仔魚雖體型嬌小，但製作過程常會使用大量的鹽巴去煮，含鈉量極高，不可不慎。

江守山在《小宇宙大爆發》節目中表示，吃魚固然很好，魚油含有豐富的Omega-3脂肪酸，具改善脂肪肝、降低三酸甘油脂、幫助清血管等作用，但只要吃到受汙染的魚就得不償失，尤其是富含油脂的大型魚類，如鯊魚、旗魚、鮪魚、土魠魚等，其體內所累積的重金屬、戴奧辛、多氯聯苯等化學汙染物相對較多，恐對健康產生負面影響，因此，還是少吃為妙。

除此，吻仔魚也可能是會對健康造成潛在危害的魚種，江守山解釋，其體型很小、油脂含量不高，但關鍵在於製作過程中，為了怕其自我水解，所以會加入大量鹽巴去煮。以1台斤600公克的吻仔魚來看，有10分之1的重量來自鹽巴，也就是60公克是鹽巴，而人1天鹽的建議攝取量為5公克，一不小心就吃過量，若長者長期食用容易心臟衰竭、腎臟有壓力，孩童也容易因此養成重口味的習慣。

無毒教母譚敦慈過去也曾分享本身食用海鮮的3大原則，首先，她不吃大型魚類，因其汞含量較高；其次，絕不吃大型魚的魚頭、魚皮和魚內臟，這些部位也相對容易累積重金屬；最後，不吃活跳跳的活海鮮，避免攝入不當添加藥劑。

譚敦慈說，基本上她都吃小型魚，至於大小該如何判斷其實很簡單，只要如手掌般大或放在盤子裡看得到頭和尾，就都算是小型魚。