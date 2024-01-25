熊讚連帽浴巾。（台北市觀傳局提供／蔡佩珈台北傳真）

熊讚口罩。（台北市觀傳局提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市政府2024限定圍巾。（台北市觀傳局提供／蔡佩珈台北傳真）

Taipei City隨行杯（附杯袋）。（台北市觀傳局提供／蔡佩珈台北傳真）

寒流來襲，台北市觀光傳播局推薦城市紀念品一系列「5大保暖小物」，包含環保隨行杯、漁夫帽、熊讚連帽浴巾、熊讚口罩及2024跨年限定版圍巾，讓民眾包緊緊也能可愛有型。

觀傳局介紹，Taipei City隨行杯與Taipei City漁夫帽，是邀請插畫家設計，繪製結合代表北市12行政區特色景點、美食、建築，充滿濃厚台北風情。熊讚連帽浴巾及熊讚口罩，不只繪有Q萌熊讚，連帽浴巾還有兩個可愛耳朵，手感柔軟，還能當做家用保暖背心，深受大小朋友歡迎。

觀傳局表示，2024年跨年推出的「台北市政府2024限定圍巾」，色調以紅色為底色，搭配兩端藍底白色的TAIPEI、2024字樣及白色的2023➜2024的數字符碼，象徵迎接2024年的到來，喜氣又耐看，目前限量且獨家於「台北•禮好」網路（https://presents.taipei/）通路販售。

觀傳局補充，城市紀念品保暖小物只能在城市紀念品販售通路買到，包含熊讚辦公室、台北101觀景台等，更多台北城市紀念品相關資訊，都在台北旅遊網（https://www.travel.taipei/zh-tw/souvenir？page=1）。