揮別疫情，2023年兩岸民間交流恢復熱絡，海基會為民服務案件也激增。根據海基會統計，去年海基會全會為民服務案件總計36萬5538件，年增幅55.3％。值得注意的是，「受理新申請文書驗證案」之案件數量創下近11年來新高，其中「結婚用途」增加175.1％，「探親用途」增加703.6％。

海基會副秘書長蔡孟君25日下午舉行背景說明會時介紹，2023年，海基會全會為民服務案件總計36萬5538件，較前一年23萬5364件，增加55.3％。其中「諮詢服務」共18萬1329件，較前一年增加59.2％；「人身財產安全糾紛協處」共6835件，較前一年增加80.9％；「兩岸文書查驗證」共14萬9757件，較前一年增加60.1％。

兩岸文書查驗證方面，蔡孟君指出，因疫情趨緩，2023年兩岸先後放寬入境管控措施後，各項交流逐漸恢復活絡，海基會去年辦理兩岸文書查驗證量與2022年相較，增加 60.1％。其中「受理新申請文書驗證案」之案件數量，更是創下近11年來新高，達到9萬9157件。

蔡孟君說明，去年「受理新申請文書驗證案」中，以「結婚用途」、「探親用途」成長比例最高，「結婚用途」增加175.1％，「探親用途」增加703.6％。

此外，蔡孟君表示，疫情趨緩後，滯陸國人衍生案件量逐年增加，協處複雜度同步提升。海基會 2023年協處滯陸國人相關案件為102案，較2022年83案增加19案、增加22.9％。

對於該類案件的增加，蔡孟君說，主要原因有二。首先，大陸投資環境惡化，且競爭激烈，許多台商經商失利，考量生活習慣及較低的生活成本，仍選擇滯留大陸。惟近年大陸採取嚴厲疫情管控措施，經濟狀況不佳，當事人無法找到工作，謀生困難，爰請海基會協助返台。

其次，國人赴陸投資已逾 30 年，許多赴陸投資或工作者年事已長，因經濟困頓，生活窘迫致流落街頭，或罹患重病無力給付醫藥費，遂向海基會或台商協會求助。

另一方面，海基會2022年度協助大陸民眾1027人返鄉，2023年度大幅增加至2753 人，增幅268.1％。至於協助大陸民眾來台探病、奔喪，2023年度計協處54案108人來台，人數較2022年的12案19人，增加568.4％。