韓國每年偶像團體輩出，近年還有偶像出道年紀越來越小的趨勢，近期選秀節目《Universe Ticket》中誕生8人女團UNIS，而UNIS成團成員也備受討論；團內年紀最小的Seowon（林書媛）才將滿13歲，甜美顏值加上高水準唱跳能力讓她擁高人氣，不過，Seowon開口笑被發現牙齒還沒長齊，也意外掀起熱議。

超大型女子組合選秀節目《Universe Ticket》是由韓國SBS電視台推出，2023年11月播出就引起討論，不僅有韓國的練習生，還有來自不同國家的可愛小女生，在播出3個月左右選出8名練習生，成團名單依名次為Elisia、Yunha、Nana、Gehlee Dangca、Seowon、Hyeonju、Yoona、Kotoko。

其中在團內擔綱主唱也是「忙內（年紀最小）」的Seowon（林書媛）出演節目時只有12歲，27日將滿13歲，這個消息震驚韓網，因為在節目播出時還有她笑起來「牙都沒長齊」的畫面；但Seowon年紀雖小卻有高顏值和令人驚豔的唱跳實力，也讓不少觀眾期待她將來表現。

其實韓國並非近年才有年紀小的練習生出道，現在的天后BoA（寶兒）在韓國年齡算法為15歲時出道，事實上那時後她才滿13歲，卻憑著鄰家妹妹形象加上爆發力十足的唱跳表現，迅速在韓國與日本打開知名度，之後成為傳奇天后代表之一。