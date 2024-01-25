疫情解封，商務、觀光產業人潮回流，也帶動餐飲業出現大量人力缺口，為補實餐飲業的基層人力需求，勞動部推動「疫後缺工就業獎勵專案」，今年60歲的阿成、25歲的小軒都透過此方案成功找到工作並穩定就業，且不但能領取薪資，還能獲得缺工就業獎勵金。

60歲的阿成因為疫情失業，也讓他萌生轉換跑道的想法，卻因缺乏服務零售業經驗，一直無法找到自己理想的工作，所幸經勞動力發展署中彰投分署台中就服站人員協助，提供就業諮詢與職場體驗，成功轉介阿成到初瓦餐廳任職，目前已穩定工作超過3個月，阿成不但每月可領取公司薪水，還額外獲得「疫後專案缺工就業獎勵」。

而25歲的小軒畢業於餐飲科系，離開學校後卻進入保險業任職，之前離職後處於職涯迷航期間，透過就服站職涯探索等方式發現自己對客戶服務有興趣，且喜歡與人互動的特質，進而獲介紹參加餐飲業專案職缺面試，目前在築間餐飲擔任服務接待員，同樣獲得獎勵金。

中彰投分署指出，餐飲業過去偏好雇用年輕雇員，但面臨少子化及高齡時代來臨，部分業者開始調整策略，透過工作拆解的方式，盼鼓勵更多勞工加入，像是「初瓦」韓式料理餐廳為配合銀髮族員工，特別在場內規畫動線指引標示、外場餐具擺放解說等，讓求職者可以實際體驗工作內容。

分署強調，近來餐飲業徵才需求大，針對勞動部的「疫後缺工就業獎勵專案」，中部已有60家業者開出400個以上職缺，其中超過26％職缺月薪更超過3萬5000元，分署也特別針對中高齡、沒有工作經驗的年輕人提供職涯探索、職場體驗與專案媒合服務，提供他們職業自我評估與就業管道。