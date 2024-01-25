2024台維斯盃世界組總決賽資格戰中華對法國，將於今年2月3日到4日在台北市網球中心點燃戰火，2月2日在台北漢來大飯店舉辦抽籤儀式暨賽前記者會，屆時中華隊總教練張孝雍、法國隊總教練亨利馬修（Paul Henri-Mathieu）和全體隊員都將出席，同時抽出本次對戰組合。

被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊首度前進世界組總決賽資格戰，今年2月將於主場迎戰法國代表隊，力拚台灣網球史上最佳紀錄，這次賽事攸關進軍世界組最終16強資格，分別於首日進行前2點單打、次日進行第3點雙打及後2點單打，率先贏得3點的隊伍，可取得9月前進世界組總決賽小組賽的資格。

本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含單打世界排名第202位的許育修和第240位的吳東霖領銜，也有世界排名第292位的紅土好手曾俊欣，3人近年都曾獲得挑戰賽單打冠軍、成績亮眼；雙打部分的代表選手之一黃琮豪，去年除了在台塑盃男網賽封王，更是2022年的成都世大運男雙金牌、杭州亞運混雙銀牌得主，加上曾多次披上國家隊戰袍，並於2017台北世大運與2022杭州亞運取得金牌的好手莊吉生，則將運用個人豐富的大賽經驗，帶領中華隊朝勝利邁進。

至於客隊法國隊，新任總教練亨利馬修過去也是選手，在他的帶領之下，法國隊同樣精銳盡出，包括該國男單排名前3的好手馬納瑞諾（Adrian Mannarino，世界第19）、亨伯特（Ugo Humbert，世界第20）及菲爾斯（Arthur Fils，世界第34），其中馬納瑞諾去年以34歲的年紀打出生涯年，整季贏得3座巡迴賽單打冠軍，世界排名更於今年初締造新高。

中華民國網球協會表示，本屆中法大戰將在2月3日及4日於台北市網球中心室內球場進行，在國內球迷踴躍支持之下，賽事門票已全數售罄，現場無門票販售。此外，由於網球中心附設停車場的車位有限，敬請球迷朋友多加利用大眾運輸前往觀賽，為中華健兒加油打氣，賽事也特別邀請歷屆台維斯盃國手，前來比賽現場共襄盛舉，一同見證歷史性時刻。如無法到現場觀賽的民眾，也可透過MOD博斯數位台的現場直播，收看選手的精彩對戰。