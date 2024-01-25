今年入冬最強寒流來襲，福壽山農場天池、露營區23日早上降雪，在福壽山農場工作的民眾，憂心強烈寒流來襲的返家之路，沒想到當天預約幸福巴士仍前往接送，讓他們直呼「足感心」。台中市政府交通局長葉昭甫表示，不論晴、雨幸福巴士都會發車，降雪天候照常上路，梨山幸福巴士由在地人服務在地人，若遇下雪立即加置雪鏈，接送民眾不受影響。

在福壽山農場工作的民眾遇到低溫氣候，騎機車走山路難擋寒風，向幸福巴士預約彈性搭乘，當天晚上9點半獲全程免費接送，感謝市府沒有忘記偏鄉的交通。梨山幸福巴士客服人員林韻文說，梨山幸福巴士2022開始試營運後，首度遇到天池下雪的路況，駕駛沒有因為下雪停止發車，平日早上6點半展開發車班次，因應居民工作地點下班時間，晚上9點半有人預約，駕駛也上路接送。

梨山幸福巴士每日對開梨山4大部落，司機由在地部落民眾擔任「在地人服務在地人」，駕駛劉啟涵表示，一般班次是到下午6點半，但有時國中小學生課輔後超過6點，民眾可彈性預約搭車，他也會特別關注是否順利到家。

葉昭甫指出，梨山幸福巴士是全台中最高的公車行駛路線，提供通學、通勤之外，成為長者出門看病、復健、採購、訪友的代步工具，更促成在地居民返鄉的工作機會。因應高海拔的梨山地區天候，幸福巴士遇下雪立即加置雪鏈，接送民眾不受影響，感謝梨山幸福巴士駕駛團隊的付出，讓偏鄉基本民行與市區交通能無縫接軌。