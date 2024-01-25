就讀新北市立瑞芳高工的宜蘭囝仔17歲聽障少年林佳勳，日前代表中華台北隊參加「2024世界聽障青年運動會」羽球項目，勇奪混合雙打金牌、男子單打銀牌。（宜萱婦幼關懷協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

就讀新北市立瑞芳高工的宜蘭囝仔17歲聽障少年林佳勳，日前代表中華台北隊參加「2024世界聽障青年運動會」羽球項目，勇奪混合雙打金牌、男子單打銀牌。林家勳今（25日）回母校羅東竹林國小與學弟們分享喜悅，並鼓勵他們未來路上面對挫折要不屈不撓、尋找紓壓管道、開心過每一天。

林佳勳來自平凡家庭，父親是卡車司機，母親是幼教老師；出生時患上先天性重度聽障，雙耳幾乎聽不到聲音，成長過程中又被診斷出過動、焦慮等症狀，也因身體不便而遭異樣眼光與歧視，甚至不公平的對待，他時常告訴自己不要想太多，開心面對每一天，若受影響就跟家人聊天紓壓，盡量走出負面情緒，轉換心情。

林佳勳在竹林國小5年級時，因生性好動，不想坐在教室上課，母親為了解決過動與焦慮，而讓他加入學校羽球隊，原先只是運動打發時間，但升6年級時從教練口中得知有世界聽障羽球比賽，忽然燃起他的興緻，從此確定人生奮鬥目標要打進世界賽，而更加勤練羽球，逐漸愛上羽球。

林佳勳說，平時需要克服身體困難，依靠視覺判斷球的位置與落點去練球，途中難免會有低潮，且生活上與同儕間偶有誤會或遭排擠，當下總會想到馬來西亞球王李宗偉，從自傳電影「敗者為王」中深入認識李，逐漸被球王遇到挫折時不懈努力、認真練球的精神所吸引住，「我覺得我們的遭遇很像」，因此要向他看齊。

今年1月16日、17日，在巴西聖保羅的2024世界聽障青年運動會中，林佳勳奪1金1銀，他說，「這次比賽中心態進步很多，即使前一天的表現不滿意，第二天也會馬上調整過來」，強調這不是終點；林佳勳下定決心走上羽球之路，未來會繼續奮鬥，直到無法再打球為止。