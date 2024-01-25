台南依山傍海，為水產養殖重地。台南農業局攜手在地水產養殖業者，推出台南新鱻味水產禮盒。農業局指出，本次年節禮盒應用台南當令食材，推出包括冷凍水產、加工水產、年菜等各式禮盒，滿足民眾不同需求。

台南市農業局日前推出「台南新鱻味 幸福龍厚禮」2024水產年節禮盒，並召開記者會，現場邀請阿勇家餐飲事業行政主廚王明煌老師教導民眾以台南養殖漁產製作年菜料理，並展示在地業者精心搭配的禮盒組。台南市長黃偉哲表示，新年團聚圍爐、訪友送禮，他推薦台南優質水產禮盒，禮鮮情意濃。

農業局長李建裕向日本來賓介紹台南水產。（圖／台南農業局）

台南市農業局指出，國人於農曆春節期間常有送禮需求，農業局故聯手台南在地水產養殖及加工業者於年前精心挑選當季當令食材，推出包裝精美的年節禮盒組，無論是冷凍生鮮、加工水產、創意點心、海鮮年菜料理應有盡有，農業局推薦消費者踴躍購買。

台南市長黃偉哲表示，台南依山傍海、物產豐饒，農漁產品享譽國際，擁有全國第一，超過1萬4,200公頃得養殖面積。台南除了頗負盛名的虱目魚外，其他水產如白蝦、台灣鯛、文蛤、牡蠣、烏魚子等也是量豐質優，各式養殖魚蝦貝類多不勝數，鮮甜可口、肉質Q彈，值得國人品嚐選購。

台南市農業局補充，本次受邀參與活動展出有「一夫水產生技有限公司」、「台江農業生技股份有限公司」、「有限責任臺南市第一漁權會漁業生產合作社」、「社團法人台南市南瀛養殖生產協會」、「國基漁場」、「萊鯷漁產」、「南市區漁會」、「南縣區漁會」等業者。農業局表示，各家商品皆具特色且價格實惠，歡迎民眾多加選購。