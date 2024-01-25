周四泛歐Stoxx 600指數早盤持續小跌，現跌0.42點或0.10%，為476.70點。在中國刺激措施提振下，歐股在周三上漲了1%。
投資人將關注歐洲央行今日稍晚將作出利率決定。外界普遍預計，歐洲央行將把利率維持在當前的4%水準。關於降息時間點，歐央也可能會推遲市場對今年春季激進寬鬆政策的押注。
交易員現在預計，歐央今年將下調基準利率約130基點，低於兩周前150基點的預期。
諾基亞股價上漲6.2%；稍早該芬蘭電信設備供應商公布第四季營業利益超出預期。
歐洲的銀行股指數下跌0.9%。西班牙洲際銀行(Bankinter)股價下跌5.6%；稍早該銀行公布第四季度的業績顯示，獲利率較前一季度有所放緩。
由於德意志銀行下調評級，義大利的裕信銀行(UniCredit)下跌1.3%，加劇了銀行股指數的下滑。
目前德國股市跌0.3%，英國和法國股市皆小跌約0.1%。
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