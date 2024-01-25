楊啟仁提到，他從1年多前關注到許育修，他是員林在地的選手，從小與媽媽相依為命，奮鬥過程讓她相當感動。（吳建輝攝）

去年連續在世大運、杭州亞運摘金的台灣職業網將許育修，出生彰化縣員林市，從小與媽媽相依為命，12歲練習網球，15歲就得到全中運男雙金牌，近年在國際網壇嶄露頭角，獲員林在地全球輪胎業界排名第26大的「建大輪胎」青睞，25日與許育修正式簽約成為贊助夥伴，用行動力挺員林囡仔。

記者會前楊啟仁（右）也拿起球拍，與許育修（左）討教。（吳建輝攝）

楊啟仁（左）親自將印有建大logo的新球帽戴到許育修（右）的頭上。（吳建輝攝）

建大董事長楊啟仁致詞時表示，建大贊助各大賽事，除增加品牌曝光度之外，主要是以行動力挺所有來自台灣的運動好手，過去包括林書豪的尼克隊、張育成的印地安人隊等，國內還有統一獅、女子高爾夫球等賽事，都能看見建大的身影。

楊啟仁提到，他從1年多前關注到許育修，他是員林在地的選手，從小與媽媽相依為命，奮鬥過程讓他相當感動，特別是他在青少年期間就拿到過3次大滿貫，去年的比賽為台灣爭光過程，他也歷歷在目。

在彰化縣體育會網球委員會的引薦下，接觸到育修選手，楊啟仁說職業運動選手的路非常孤獨，長年在外征戰，好在有育修媽媽的陪伴，加上教練團的協助，建大的投入希望能夠加強育修的訓練，讓其無後顧之憂，不管旅費、生活條件等都能獲得適當的照顧。

楊啟仁說，期待有一天能在網壇的冠亞軍賽中，看見許育修的身影，屆時球衣上也能看見建大的logo，讓更多消費者認識建大，也認識來自台灣的選手，讓建大成為世界的名牌，台灣的精品，也要告訴全世界建大跟育修一樣，來自彰化員林。

許育修表示，過去建大贊助許多比賽、團隊，今年能夠有機會獲得建大的贊助他非常榮幸，也要謝謝彰化縣體育會網球委員會的推薦，在未來的路上他會繼續努力，不管在職業賽，或是代表國家賽事，會盡全力拿到更好的成績。