47歲男星王少偉曾是男團5566的成員之一，入行多年，近日在節目上被爆出有嚴重王子病，連銀行都沒去過，對此，王少偉沒否認，反而大方承認，並解釋是因為收入都上繳給父母，過去他也曾在節目中透露，現在衣服都還是媽媽在洗，讓現場來賓十分吃驚。

近日在節目《小明星大跟班》中一個互相爆料的環節，王少偉被匿名黑函爆「王子病嚴重，沒人接送不出門，都幾歲了連銀行都沒去過」，主持人吳宗憲也幫腔「講的都是事實」，王少偉也表示「不反駁，是事實，我沒有去過銀行，因為我的所有收入，都上繳給我的父母親。」此話一出，現場來賓稱讚很孝順，但吳宗憲則虧「也可以說媽寶」。

此外，王少偉過去也曾在節目《11點熱吵店》中自曝，到現在他的衣服都是媽媽在洗，就算是分開住，他媽媽也會去他家收衣服去洗，此話一出，讓現場所有人都很震驚，Melody就說「你都50歲了，你自己都沒有洗過衣服」，其他人也大喊「真的是媽寶耶」。

甚至主持人沈玉琳也開玩笑說「這段你最好花錢請製作單位剪掉，傳出去很難堪」，王少偉解釋「以前我爸媽他們想要來看我，都會假借說要幫我洗衣服或送吃的這個藉口來找我。」在眾人覺得還是很誇張，一連追問下，王少偉說出「我曾經有想買洗衣機..」，讓現場來賓都吃驚表示「你家沒有洗衣機？」他就解釋，媽媽會把他的衣服帶回去洗。