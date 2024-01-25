勝興車站周邊設施將改善。（李京昇攝）

苗栗縣定古蹟勝興火車站是三義鄉當地知名景點，加上近年來苗栗縣政府推動鐵道自行車，使得每逢假日遊客絡繹不絕。縣府近期獲中央補助1千萬經費，將展開三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善，同時設置汙水處理設施，改善當地整體水質，提升附近區居民生活與觀光遊憩環境品質，預計農曆春節後、2月下旬進場施工。

勝興火車站建於日據時期1908年，標高402.326公尺，是台灣縱貫鐵路最高點，當年提供客運及貨運業務，後來台灣鐵路局執行改線工程，截彎取直設計新山線鐵路與雙軌化工程， 1998年9月23日新山線鐵路完工通車，列車改線，舊山線鐵路、勝興站功成身退，從此走入歷史。

直到1999年，苗栗縣政府辦理古蹟評鑑審查作業，公告指定勝興火車站為縣定古蹟，除車站主體，廣場、月台、主副線鐵軌、倉庫、道班房、油庫也一併納入古蹟。

時至今日已成為苗栗重要觀光景點，苗栗縣府2019年結合民間企業，營運舊山線鐵道自行車，迄今已有200多萬人次搭乘，也讓勝興火車站，近年來成為觀光客來苗栗必訪景點之一。

多年來，勝興車站周邊餐廳、商家林立，但當地長久沒有汙水下水道系統，汙水多透過鄰近簡易廢水處理設施，直接排入鄰近西湖溪支流，長年來影響水質，迭有地方民代與居民反映。

因此，縣府水利處爭取執行勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫，獲營建署核定補助880萬元經費、地方自籌120萬元，以總經費1千萬元，執行計畫，除打造砌石護岸、生態淨化池、景觀步道、植栽綠美化，也將設置礫間過濾汙水設施、RCP管導流及給排水設施等汙水處理設備。

苗縣府水利處指出，目前規劃將汙水截流、淨化處理，像是重塑原有生態池環境，透過引流淨化廢水後，排水道生態池等方式，避免汙水直接排入附近溪流導致環境不佳，考量農曆春節將至，遊客到訪人潮多，施工會造成不便，因此預計2月下旬進場施工、8月下旬竣工。