為核電廠延役解套，國民黨立委擬修訂《核子反應器設施管制法》，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉。經濟部次長曾文生25日赴行政院會後記者會指出，核電廠機組延役安全必須放在首要，對於國會提出的主張和意見，站在行政部門立場須尊重國會意見，也在國會作出相關報告。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時也表示，核電安全一直是政府思考核電時非常關鍵的議題。曾文生指出，越來越多台灣關鍵企業加入RE100，因此持續發展再生能源一向就是政府能源政策的首要主軸，以及配合再生能源特性，讓複循環的燃氣機組作為橋接能源，這也是選前朝野的共識，大方向沒有變。

至於核二、核三廠是否研議，曾文生說，縱使如此，兩座合核電廠一年發電占比仍在一定比例以下，4個機組同時啟動的話，一年發電量約300億度，佔當前台灣公民營系統發電設備的10％。

修法怎麼修，對於國會提出的主張和意見，站在行政部門立場必須尊重國會意見，也在國會作出相關報告。

曾文生說，核電機組延役必須將安全問題擺在第一，針對國會提出來的意見，行政部門應尊重，並赴立法院做出相關報告，也會將日本地震後核電廠遇到的狀況納入評估項目；他也強調，任何核電廠要選址、延役和後端核廢料處理都有嚴格監理過程，主管機關會遵照管制機關嚴格的監理過程來執行。