海基會即將於2月16日舉辦台商春節聯誼活動，已將邀請函發送給大陸各地台商協會。海基會副祕書長蔡孟君25日表示，春節聯誼活動是政府跟台商情感交流與溝通的非常重要平台，期待台商都能夠踴躍參與，也希望不要發生一些「干擾」的狀況。

蔡孟君25日在海基會例行背景說明會上介紹，今年台商春節聯誼活動預定在2月16日於台北圓山飯店舉辦，目前正緊鑼密鼓地進行籌備。邀請函也已經發送給大陸各地台商協會（總計154個）的會長、幹部，相關活動安排會適時地向外界說明。

她指出，疫情結束之後，海基會已於2023年重新恢復舉辦春節活動，當然持續希望台商能夠踴躍參與。被問及大陸對台商參加春節聯誼活動的態度？她強調，台商春節聯誼活動是政府跟台商情感交流與溝通的重要平臺，「我們期望不要發生一些干擾的狀況」。

而交通部25日表示，目前尚未有業者提出申請兩岸春節客運包機。對此，蔡孟君說，有注意到交通部的說明，指包機其實有市場機制的考慮，海基會尊重航空公司的處理。目前也沒有台商向海基會針對包機反映相關問題，若有相關的議題反映，海基會也會盡快向上反映，讓政府來指導、參考。