下屆立院龍頭將在2/1展開爭奪戰，民眾黨迄今尚未決定投票意向，甚至傳出會投出游江配造成「綠藍合」，引發討論。對此，台北市議員游淑慧敬告民眾黨，「投游錫堃就是投給柯建銘，因為游錫堃都聽柯建銘的」，此次院長選舉若支持國民黨，未來連署法案、召委，藍白都還有互動空間，能成為在野關鍵力量，柯文哲之前也說合作要先釋出善意，「不要只要求別人對你釋出善意，民眾黨也要對別人釋出善意」。

新一屆立法院正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜搭檔江啟臣，民進黨續推現任的游錫堃搭檔蔡其昌，民眾黨8名立委投票意向將決定結果。外傳出民眾黨可能採取正副院長分別投給游錫堃、江啟臣組「綠藍合」。

台北市議員游淑慧表示，民進黨先前連藍白連署的性騷擾相關法案都要壓掉，「民眾黨還要笨笨支持游錫堃四年嗎？」正副院長選舉是藍綠需要找民眾黨過半，但未來民眾黨每一個法案都要靠國民黨和民進黨才能提案，國會改革全都是要15人連署的法律案，不找藍綠一條都提不成。

游淑慧直言，如果民眾黨現在支持游錫堃，是否代表未來所有法案都要民進黨合作？國會龍頭都給民進黨，要連署才來找國民黨，藍委為甚麼要幫忙？民眾黨主席柯文哲曾經說要合作就要先釋出善意，「不要只要求別人對你釋出善意，民眾黨也要對別人釋出善意」，也不要想著副院長投給江啟臣這種包牌做法，副院長根本沒有角色。

游淑慧強調，民眾黨若這次院長支持國民黨，未來藍委也會幫連署，甚至召委也可以討論，這就有空間了，民眾黨自己要想清楚，是成為在野的關鍵力量，還是去當小綠側翼最後被民進黨搞到魂飛魄散，如果要被收編那也沒話好說，民眾也會看清沒有「藍、綠、白」，只有「藍、大綠、小綠」。

游淑慧也敬告民眾黨的朋友們，「投游錫堃不是投游錫堃，投游錫堃就是投給柯建銘，因為游錫堃都聽柯建銘的」。