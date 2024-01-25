不當黨產處理委員會2016年底作成處分，要求國民黨應移轉其持有欣裕台公司、中投公司的股權為國有，國民黨不服提行政訴訟，最高行政法院25日駁回國民黨的上訴，國民黨要將股權、 156億元資產移轉國有，全案確定。

2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30天內，將兩公司股權移轉為國有。