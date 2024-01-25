過去幾年受疫情影響，民眾難以出國旅遊，近來各國解放後迎來一波出國風潮，有民眾前往日本後，興奮曬出自己的戰利品，還擔心自己會不會買太多，結果其他人看完全都傻眼，因為買的東西實在太少了，紛紛笑說「真的太客氣了」。

鄉民「mandy740512」昨（24）日在PTT女板表示，他已9年沒有出國旅遊，近日終於到日本玩了一趟，馬上前往uniqlo和藥妝店掃貨，並曬出2張照片的戰利品，問「會不會買太多，大家覺得呢？」

結果其他人一看，原PO雖然貼出兩張照片，但東西卻擺的零零散散，藥妝品甚至只用一個小的免稅商品帶就能裝完，全部東西連一張床都擺不滿，直呼「這太節制了吧」、「你很客氣耶」、「你控制力好高，我去了三趟！光一天就不只這些了」、「看人都是28吋行李箱當單位在扛的」、「有些東西台灣就有，在日本也沒便宜很多耶」、「這是平常逛街隨手買的量吧」。

不過也有人分享「之前換一堆日幣去，結果沒買什麼，反而被同行友人借錢」、「怎沒零食，我幾乎都買吃的」、「我去韓國釜山回來，我家人也說去全聯都買得比我多XD」。