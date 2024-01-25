嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生說明生物製劑治療異位性皮膚炎的健保給付對象。（廖素慧攝）

嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生說明中重度異位性皮膚炎的治療。（廖素慧攝）

異位性皮膚炎困擾許多人的日常生活，也影響孩子的學習成績，嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生說明異位性皮膚炎不僅是過敏，而是免疫細胞的發炎反應，目前用具標靶治療特性的生物製劑可以穩定控制病況，讓生活回歸正常。

創業有成的「小戴」從小確診異位性皮膚炎，嚴重時搔癢到破皮流血、睡不好，曾經1天吃8顆高劑量類固醇仍難有效控制，而長期吃類固醇引起白內障，經手術才找回視力，他到大林慈濟醫院求診，國內免疫風濕醫療領域先驅賴寧生診斷評估後，以生物製劑為他治療，症狀明顯改善。

賴寧生表示，異位性皮膚炎是一種頑固性濕疹，會慢性發炎、反覆發作，主因是免疫細胞的發炎反應，常見嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑與丘疹，以及反覆搔抓導致皮膚變厚變硬的苔癬化現象。

賴寧生指出，異位性皮膚炎治療以類固醇與抗發炎藥物為原則，但許多人因擔心副作用抗拒使用類固醇，其實，低劑量類固醇能有效緩解發炎，若是長期且高劑量的用藥才需要謹慎評估。

賴寧生還說，異位性皮膚炎的治療已進展至精準治療，採用「生物製劑」與「口服小分子藥物」等標靶藥物，能精準鎖定引發乾癢、發炎的細胞激素，防止免疫發炎反應，緩解中重度異膚急性的發炎、減少復發，持續治療2、3年可穩定控制。

賴寧生表示，目前健保對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物，6至11歲自2月1日起有健保給付，5歲以下也有適用的生物製劑可選擇。