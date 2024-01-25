統一發票11、12月中獎獎號

全聯福利中心公告，這期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在屏東潮州朝昇東門市，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙巾，就獲得特別獎1,000萬元。這期總共開出23萬個獎項。

特獎200萬開出門市為台中沙鹿，幸運中獎者花費218元購買可樂、蠶豆等零食，就獲得特獎200萬元。

全聯112年11、12月份共開出超過23萬個獎項，提醒去年11、12月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。