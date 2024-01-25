2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行，繼2017年花滑世青賽後，台灣再度舉辦。官方贊助極光冰場總監楊健碩今天指出，期待陸陸續續更多有關滑雪、滑冰或其他的冰上運動在臺灣登場。

極光冰場位於臺北市《NOKE 忠泰樂生活》商場內，於去年4月揭幕，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場。冰上面積在台灣，僅次於台北小巨蛋冰上樂園，除了可以從事滑冰及各項冰上運動，也能規劃成為舉辦活動展演、新品發布會、簽唱會等多功能場地。

對於台灣冰上運動的推廣，極光冰場總監楊健碩表示，台灣的冰場主要是在臺北，「小巨蛋大概有十多年的歷史，台灣培養出來的選手應該也會越來越多。」

楊健碩說，因為最近這兩年台灣陸續地開了好幾座冰場，他期待是未來陸陸續續有更多有關滑雪、滑冰或其他的冰上運動在台灣登場。

ISU世界青年花式滑冰錦標賽是青年組最重要的年度國際賽事，第一屆於1976年在法國梅傑夫（Megève, France）舉辦，預計將有來自世界各地超過50個會員國、約600位世界頂尖青年花式滑冰選手、教練、裁判官員、領隊及隊職員，齊聚台北參與這場美麗的賽事。