香港劇集《飛常日誌》播出後引發熱潮，空服員的日常工作成為話題，曾經擔任過空服員的女星蘇可欣，也爆料不為人知的空中秘聞，透露曾見到一名高學歷女藝人的誇張行徑，讓她超級衝擊。

曾擔任過空服員的蘇可欣、史穎喬和魏柏豪，聚在一起爆料外界不知道的空中秘聞，蘇可欣透露曾遇過一位好乘客，上飛機後不吃不喝，也不需要任何服務，下機後自己提行李就走了，「以他的地位沒有提出任何要求，已經很好了」，而這位大明星就是「功夫皇帝」李連杰。

不過蘇可欣也碰到一名高學歷女藝人在機上的超噁行徑，當時她和另一半一起乘坐經濟艙，但她卻把襪子脫掉，還將腳放在前方放置物品的置物袋裡睡覺，讓蘇可欣相當震撼，「大家都知道其實飛機沒有太清潔，但我看到那一幕時，實在太衝擊」。

而魏柏豪也透露，曾遇到一名男藝人，當他需要講解一些關於飛行安全的資訊時，這名男藝人則立刻拔下耳機專心聆聽，讓他備感重視，因為其他人未必會這樣做，而這名男星就是影帝任達華。