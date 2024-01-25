電競已從休閒成為正式運動賽事項目，基隆市教育處25日宣布，第一屆《基隆盃：為愛而戰》星光電競比賽，將於3月正式開賽，比賽項目為當前熱門話題手遊《傳說對決》，賽制分為：線上選拔賽、直播複賽及實體決賽。凡年滿12歲以上、每隊需有一位選手設籍基隆市即可報名參賽，即日起至2月25日截止報名，敬邀全台玩家踴躍參加，共同勇闖傳說戰場，角逐6萬元冠軍獎金。

教育處表示，「電子競技」逐漸受到社會的重視，近年亦被多項國際運動賽事納入正式比賽項目。電競從過去的休閒活動逐步產業化，從職業戰隊經營，到賽事規劃，以及自媒體內容創作，已然成為一個完整的產業鏈，參與電競產業也成為許多年輕人的志向。

教育處說，基市府秉持著一向重視學童教育及自媒體課程，落實孩子適性發展的理念，首度規畫將「電競」觀念帶入校園，找來知名職業戰隊DCG合作，舉辦第一屆《基隆盃》星光電競活動。

教育處強調，透過熱鬧刺激的電競賽事引發民眾對電競的關注及討論，更邀請專業轉播團隊及電競產業相關工作者，如導播、賽評、教練、YouTuber等，走進基隆國高中，展開校園巡迴講座，向師長們傳達基隆市適性發展的理念，亦帶學生們發現電競產業的無限可能，鼓勵孩子們勇於追求夢想，為愛而戰。

《基隆盃：為愛而戰》星光電競大賽報名期間為即日起至2月25日24時止，海選3月1日至3月10日，複賽為3月16日至3月24日，決賽為3月30日，比賽地點為基隆市表演藝術中心演藝廳，更多資訊請見活動官網：https://contest.bhuntr.com/tw/lshcsjhyxkvc2j0r97/home/ 。