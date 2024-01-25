新竹縣是全省唯一開辦縣民保險的縣市，讓發生意外死亡的縣民有30萬元保險金，近幾年來理賠金額多超過投保金額，保險公司無意承接，去年連續流標3次，社會處依急難救助作業要點，轉型為「縣民意外事故致死救助金」做無縫接軌，繼續照顧縣民，1月1日起由縣府直接受理，目前有1件申請案。

社會處長陳欣宜表示，縣民保險從2011年7月1日開辦到去年12月底，已協助2108個家庭，理賠金額計6億3240萬元，理賠比率達89.82％，讓縣民在遭受意外不幸死亡時，減輕家庭經濟負擔。

新竹縣民團體意外傷害保險採購案，以往多編列4千到5千萬預算發包，為全縣15歲以上、設籍滿6個月以上縣民投保，這2年投保人數都有48萬多人，每年申請理賠都超過170件，保險公司反應賠錢，113年度將縣民保險預算提高到5780萬元，但去年3次招標都流標。

陳欣怡說，經討論後決定依急難救助作業要點，把縣民保險轉型為「縣民意外事故致死救助金」，從今年1月1日由縣府受理申請及審核，延續為縣民提供保障，規定在半年內可到社會處或戶籍地公所提出申請，審核通過後由縣府發給30萬元救助金。

陳欣怡特別說明，原縣民保險請求權時效為2年，若去年12月31日前發生意外傷害事故，仍屬縣民保險範圍，可向承保公司兆豐產險申請理賠。