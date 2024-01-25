雅方食品表示，因此近日規畫一系列正名活動，這次是到高雄大連街商圈發送羊肉爐請民眾試吃，希望讓消費者能有更深刻的印象。（民眾提供）

近日有網友發現高雄大連街商圈有人舉牌，上頭寫著「冰淇淋融化快是因為雅方選用的是遇油無毒的塑膠杯」，民眾看完一頭霧水，誤以為是抗議，因此PO文到臉書社團詢問有人知道這是在幹嘛嗎？貼文引發熱議，後來有熱心社員回覆，原來是雅方食品舉辦的正名運動。

雅方食品表示，因此近日規畫一系列正名活動，這次是到高雄大連街商圈發送羊肉爐請民眾試吃，希望讓消費者能有更深刻的印象。（民眾提供）

臉書社團「高雄人大小事」有民眾PO出1張街頭抗議舉牌的照片，上頭寫著「冰淇淋融化快是因為雅方選用的是遇油無毒的塑膠杯」，好奇的民眾看到有很多人在舉著不同的牌子便拍照發文到社團詢問。

不少網友在底下留言「我昨天也有看到，但是看到不同的」、「就跟你說雅方的器皿無毒而已」、「我也想要去舉牌求我老闆加薪」、「雅方羊肉爐試吃」、「是雅方羊肉爐嗎？剛去看他們粉專好像是在辦什麼正名活動」。

實際詢問雅方食品指出，雅方羊肉爐雖然已經是冷凍羊肉爐的領導品牌，不過在網路上的搜尋資料，還是有非常多民眾會搜尋成草字頭的芳，這也讓雅方食品非常困擾。

雅方食品表示，因此近日規畫一系列正名活動，這次是到高雄大連街商圈發送羊肉爐請民眾試吃，希望讓消費者能有更深刻的印象，記得雅方食品「是沒有草字頭的方」，加上雅方冰棒也有眾多被誤會或時常詢問的問題，於是規畫透過舉牌表態的方式，盼能引起民眾注意，也為大家解惑。