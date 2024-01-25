「為愛發光」圍爐宴上，2位長輩代表接受溫馨關懷禮。（台東基督教醫院提供／蕭嘉蕙台東傳真）

第20屆「為愛發光」活動今登場，由台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手為獨居貧困老人送暖，發送生活物資，提供到宅義剪、檢修電路服務，同時邀請逾百位受服務長者疫後首次團聚，大啖圍爐宴，提前歡慶新年。

受新冠肺炎疫情影響，「為愛發光」圍爐宴停辦3年，今年久違回歸，131位接受東基及一粒麥子送餐、居家照顧、日間照顧服務的長輩懷抱期待的心情參與盛會。首次參加的70歲溫阿嬤直說，「以後每年都要參加，因爲和大家一起吃飯、看表演好開心！」

美髮師林語蕎到宅義剪，讓長輩可以美美的過好年。（台東基督教醫院提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台電志工到長輩家協助線路檢測及換燈管。（台東基督教醫院提供／蕭嘉蕙台東傳真）

圍爐餐會上，除了美食佳肴、精彩表演外，台灣電力公司及一粒麥子基金會也贈送溫馨關懷禮給360位長者，內含快煮壺、防燙餐碗、按摩棒以及實用年貨7件組，由69歲的牙阿公及謝阿公代表接受，2月7日前由服務人員親送到府。

此外，「為愛發光」也送愛到家，協請美髮師為9位長輩在年前修剪頭髮，讓長輩可以美美的過好年。台電志工也發揮專長，與一粒麥子基金會居家服務督導前往2位長輩家進行屋內線路檢測，減少用電風險。

台電公眾服務處處長袁梅玲表示，每年在這個時刻，都很期待能見到長輩們，台灣電力公司和一粒麥子基金會合作舉辦「為愛發光」的活動，已經持續20年了，不只年前到長輩家中做線路的檢測、平日也為民眾的供電緊守崗位。

一粒麥子基金會執行長林木泉則感謝各方支持，他表示，特別感謝台電公司為我們發光發熱，讓大家在這麼溫暖的環境中用餐，台電也是我們守護長輩身心健康背後很大的助力，也感謝台東縣政府及台東市公所給予大力支持，讓我們有能量為大家服務。